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Сегодня, 13:10

Агузаров ответил, возможно ли возвращение Дзюбы в Россию

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный менеджер Алан Агузаров, работавший с Артемом Дзюбой, ответил на вопрос, возможно ли возвращение нападающего в Россию.

— Теперь ждем Дзюбу в России?

— Нужно быть объективным: топовые российские клубы вряд ли проявят заинтересованность в Артеме, у них есть свои нападающие — более молодые, достаточно перспективные, многие из которых уже сейчас дают результат. Другие клубы вряд ли потянут требования Дзюбы, а делать это в исключительном порядке, уверен, не будут. Если только «Рубин» — наверняка они могли бы выделить под Артема определенную ставку за счет его особых отношений со Слуцким. Тем более они всегда показывали свою заинтересованность в нем. Но мне не верится, что он согласится на переход в «Рубин». У команды на сегодняшний день нет четкого понимания, что они выйдут в РПЛ, результаты достаточно нестабильные... Да и сам Дзюба наверняка осознает, какая общественная реакция будет на его переход в первую лигу.

— Есть еще Кипр — к Кокорину.

— Вполне возможно. Думаю, туда его заберут с руками и ногами! Так же, как и в условный Израиль или Грецию. Да, в этих странах не будет возможности получать высокую зарплату, но зато он будет на виду.

— Еще одно направление — Азия.

— Помню, как после чемпионата мира им очень активно интересовались азиатские клубы, в частности китайские. Наверняка какой-то интерес к нему там остался.

Зелимхан Бакаев. «Бакаев согласился уйти в «Динамо», но Федун был принципиален: 10 миллионов, и никак иначе». Интервью Алана Агузарова
Артем Дзюба
Футбол
Алан Агузаров
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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