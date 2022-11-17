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Сегодня, 13:13

В Федерации футбола Армении отказались комментировать информацию о возможной смене гражданства Захаряном

Алина Савинова
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Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян не стал комментировать информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян планирует получить армянский паспорт.

«Мы не комментируем информацию об игроке, который выступает за национальную сборную другой страны», — цитирует Sport24 Карапетяна.

Ранее Telegram-канал Breakeven's сообщил, что в декабре 19-летний полузащитник полетит в Армению для получения гражданства. Это должно сильно упростить процедуру получения разрешения на работу в Великобритании. При этом Захарян останется игроком российской национальной команды.

13 ноября полузащитник сообщил, что возобновил переговоры с «Челси», который этим летом был заинтересован в российском футболисте.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-17-v-federatsii-futbola-armenii-otreagirovali-na-slukhi-o-tom-chto-zakharyan-khochet-poluchit-armyanskiy-pasport
Арсен Захарян
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