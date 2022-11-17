В Федерации футбола Армении отказались комментировать информацию о возможной смене гражданства Захаряном

Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян не стал комментировать информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян планирует получить армянский паспорт.

«Мы не комментируем информацию об игроке, который выступает за национальную сборную другой страны», — цитирует Sport24 Карапетяна.

Ранее Telegram-канал Breakeven's сообщил, что в декабре 19-летний полузащитник полетит в Армению для получения гражданства. Это должно сильно упростить процедуру получения разрешения на работу в Великобритании. При этом Захарян останется игроком российской национальной команды.

13 ноября полузащитник сообщил, что возобновил переговоры с «Челси», который этим летом был заинтересован в российском футболисте.