«Агрессия должна наказываться». Мирзоян назвал справедливой дисквалификацию Тедеско

Бывший защитник «Спартака», председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на три матча и наложить штраф в 500 тысяч рублей за удаление после двух желтых карточек в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

— Члены КДК поступили по регламенту, — заявил Мирзоян. — Все они люди независимые, поэтому приняли взвешенное решение. Агрессия должна наказываться. У нас такие правила и надо вести себя спокойнее и руководить игрой, а не конфликтовать с судьями. Любой тренер не должен отвлекаться от игры, и в чемпионатах других стран я такого поведения не видел. (Евгений Белоусов)