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«Агрессия должна наказываться». Мирзоян назвал справедливой дисквалификацию Тедеско

10 июля 2020, 17:35
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева.
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева.
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Бывший защитник «Спартака», председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на три матча и наложить штраф в 500 тысяч рублей за удаление после двух желтых карточек в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

— Члены КДК поступили по регламенту, — заявил Мирзоян. — Все они люди независимые, поэтому приняли взвешенное решение. Агрессия должна наказываться. У нас такие правила и надо вести себя спокойнее и руководить игрой, а не конфликтовать с судьями. Любой тренер не должен отвлекаться от игры, и в чемпионатах других стран я такого поведения не видел. (Евгений Белоусов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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