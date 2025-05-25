«Лидс» сохраняет интерес к Сперцяну

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян продолжает входить в круг интересов «Лидса», который вернулся в АПЛ по итогам сезона-2024/25.

Английский клуб тренирует немец Даниэль Фарке, который недолго работал в «Краснодаре» в 2022 году.

Также клуб интересуется полузащитником Манором Соломоном, он выступал за команду в чемпионшипе на правах аренды из «Тоттенхэма».

Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду с 2018 года. Всего на счету 24-летнего полузащитника 143 матча за черно-зеленых, в которых он отметился 44 голами и 32 результативными передачами.

Информация об интересе «Лидса» к Сперцяну впервые появилась зимой. Сообщалось, что трансфер может произойти летом этого года.

(Эли Швидлер)