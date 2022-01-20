Агентство, представляющее Языджи, отреагировало на скандальную презентацию турка

Агентство Possible, которое представляет интересы новичка ЦСКА Юсуфа Языджи, отреагировало на скандальную презентацию турецкого полузащитника пресс-службой российского клуба.

«Неуместная публикация после трансфера Юсуфа Языджи в московский ЦСКА была совершена без согласования с руководством клуба. Пост был оперативно удален, а болельщикам принесены извинения на русском, английском и турецком языках», — написано в Instagram агентства.

В видеоролике аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста играть за ЦСКА. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Позднее клуб удалил скандальный пост и принес свои извинения.