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Сегодня, 02:29

Агентство, представляющее Языджи, отреагировало на скандальную презентацию турка

Евгений Козинов
Корреспондент
Юсуф Языджи.
Фото Instagram
Реакция агентства.
Фото Instagram
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Агентство Possible, которое представляет интересы новичка ЦСКА Юсуфа Языджи, отреагировало на скандальную презентацию турецкого полузащитника пресс-службой российского клуба.

«Неуместная публикация после трансфера Юсуфа Языджи в московский ЦСКА была совершена без согласования с руководством клуба. Пост был оперативно удален, а болельщикам принесены извинения на русском, английском и турецком языках», — написано в Instagram агентства.

Юсуф Языджи и Катерина Кирильчева. «Это Россия, у нас тут много Наташ!» ЦСКА ужасно представил турецкого новичка Языджи

В видеоролике аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста играть за ЦСКА. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Позднее клуб удалил скандальный пост и принес свои извинения.

ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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