Бруно Фукс может вернуться в Бразилию

Защитник ЦСКА Бруно Фукс этой зимой может вернуться в чемпионат Бразилии. По информации Torcedores, 22-летний бразилец недоволен количеством игрового времени в России. Агент игрока предложил услуги футболиста «Фламенго».

В этом сезоне Фукс сыграл 16 минут в двух матчах Тинькофф РПЛ. На его счету красная карточка в игре 15-го тура против «Химок».

Напомним, ЦСКА приобрел Бруно у «Интернасьонала» в августе 2020-го, выложив 9,5 млн евро.