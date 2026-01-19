Агент Дркушича о возможном уходе из «Зенита»: «Никаких переговоров ни с одним клубом не ведется»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе игрока.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дркушич близок к переходу в ПАОК.

«В настоящее время никаких переговоров ни с одним клубом не ведется. Ваня готовится вместе с «Зенитом» ко второй части сезона. Он хочет выиграть чемпионский титул с клубом в РПЛ», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич выступает за «Зенит» с 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2029-го.

В этом сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

После 15 туров ПАОК занимает третье место в чемпионате Греции с 35 очками.