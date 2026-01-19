Грушевский считает трансфер Вильягры в ЦСКА ошибкой спортивного директора Шевелева

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с «СЭ» мнением о переходе полузащитника армейцев Родриго Вильягры в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды.

«Трансфер Вильягры в ЦСКА, очевидно, оказался ошибочным, если игрок, проведя год, уходит и какого-то такого значительного сожаления по этому поводу ни среди болельщиков, ни среди экспертов не наблюдается. Помню, как Марко Николич рассуждал о том, что Родриго — типичный «опорник-собака», но в нашем, болельщиков ЦСКА, представлении таковыми были Понтус Вернблум, Элвер Рахимич, а Родриго Вильягра оказался милым лабрадором, другом всех детей. К сожалению, он не продемонстрировал тех качеств, за которые мы хотели видеть его в ЦСКА. Следует признать, что трансфер Вильягры — ошибка Евгения Шевелева как спортивного директора», — сказал Грушевский «СЭ».

Вильягра выступал за армейский клуб с марта 2025 года. В текущем сезоне он провел за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Руслан Ботвенко