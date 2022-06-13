Шамиль Лахиялов: «Ваноли показал в России двоякий результат»

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением о работе Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака».

«Сказать, что с уходом Ваноли российский спорт и «Спартак» в частности потерял выдающегося специалиста, я не могу, — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.ru». - Ваноли показал в России двоякий результат. «Спартак» выиграл Кубок первый раз за последние почти двадцать лет, но с другой стороны, в чемпионате страны исход неудачный — десятое место".

Бывший футболист назвал неудовлетворительной работу итальянского специалиста в России.

"На протяжении этих нескольких месяцев в игре «Спартака» не было видно тренерской руки Ваноли. Да, были удачные матчи, но были и неудачные. Если в целом подвести итоги его работы, то я бы назвал их неудовлетворительными как для руководства, так и для болельщиков. Победу в Кубке мы выведем здесь отдельно, за скобки», - подчеркнул Лахиялов.

«Спартак» объявил об уходе Ваноли 9 июня. Под его руководством команда выиграла БЕТСИТИ Кубок России. ?Новым главным тренером «Спартака» стал Гильермо Абаскаль.