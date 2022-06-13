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Шамиль Лахиялов: «Ваноли показал в России двоякий результат»

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Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением о работе Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака».

«Сказать, что с уходом Ваноли российский спорт и «Спартак» в частности потерял выдающегося специалиста, я не могу, — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.ru». - Ваноли показал в России двоякий результат. «Спартак» выиграл Кубок первый раз за последние почти двадцать лет, но с другой стороны, в чемпионате страны исход неудачный — десятое место".

Бывший футболист назвал неудовлетворительной работу итальянского специалиста в России. 

"На протяжении этих нескольких месяцев в игре «Спартака» не было видно тренерской руки Ваноли. Да, были удачные матчи, но были и неудачные. Если в целом подвести итоги его работы, то я бы назвал их неудовлетворительными как для руководства, так и для болельщиков. Победу в Кубке мы выведем здесь отдельно, за скобки», - подчеркнул Лахиялов.

«Спартак» объявил об уходе Ваноли 9 июня. Под его руководством команда выиграла БЕТСИТИ Кубок России. ?Новым главным тренером «Спартака» стал Гильермо Абаскаль.

Источник: euro-football.ru
Шамиль Лахиялов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Паоло Ваноли
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

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Краснодар

 15 1 0
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