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Агент Магкеева: «Надеемся в этом сезоне увидеть Стаса на поле»

Агент Магкеева рассказал о восстановлении футболиста «Локомотива»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Станислав Магкеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении игрока.

«Все по плану, Стас работает. Восстановление идет согласно плану. Стас прилагает все усилия, но последнее слово в любом случае будет за докторами. Надеемся в этом сезоне увидеть его на поле», — сказал Клюев «СЭ».

Футболист был травмирован 25 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки. 7 октября в одной из клиник Германии ему была успешно проведена операция.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
0
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 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
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 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
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 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
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 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Краснодар

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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Зенит

 6
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Максимилиано Кофрие

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