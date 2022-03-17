Агент Магкеева: «Надеемся в этом сезоне увидеть Стаса на поле»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении игрока.

«Все по плану, Стас работает. Восстановление идет согласно плану. Стас прилагает все усилия, но последнее слово в любом случае будет за докторами. Надеемся в этом сезоне увидеть его на поле», — сказал Клюев «СЭ».

Футболист был травмирован 25 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки. 7 октября в одной из клиник Германии ему была успешно проведена операция.