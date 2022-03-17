Митрофанов заявил, что РФС обратился в правительство с предложением о поддержке спортивной индустрии

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что в правительство было внесено предложение о необходимости государственной поддержки развития спортивной индустрии.

«Предложение о необходимости государственной поддержки развития спортивной индустрии РФС направлены в правительство РФ, поддержаны профильным вице-премьером, даны поручения Министерству финансов внести соответствующие корректировки при подготовке пакета мер, но лишней поддержка Совета Федерации и палаты Молодых законодателей точно не будет», — сказал Митрофанов во время круглого стола на тему «Развитие детского и юношеского футбола в РФ» в Совете Федерации.

Ранее Митрофанов заявил, что отсутствие инфраструктуры является колоссальной проблемой детско-юношеского футбола в России.