Агент защитника ЦСКА Дивеева сообщил, что игрок пропустит матч против «Сочи» из-за простуды

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин объяснил «СЭ», почему футболист не попал в заявку на матч 9-го тура РПЛ против «Сочи».

«Игорь пропустит матч из-за простуды. Он идет на поправку. Надеюсь, что он сможет принять участие в ближайшем матче за ЦСКА», — сказал Еремин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Дивеев провел 9 матчей за ЦСКА и забил 2 гола.

Матч «Сочи» — ЦСКА пройдет в понедельник, 22 сентября, и начнется в 19.00 (мск).