Источник: «Рубин» подпишет контракт на 2 года с Андре Айю

Бывший форвард «Марселя» Айю близок к переходу в «Рубин»

«Рубин» в ближайшее время подпишет контракт с нападающим Андре Айю, сообщает Africa Foot.

По данным источника, казанский клуб заключит соглашение с 35-летним ганцем на 2 года.

Последним клубом Айю был «Гавр», форвард забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 48 матчах за команду. Также он выступал за «Марсель», «Лорьян», «Арль-Авиньон», «Суонси», «Вест Хэм», «Фенербахче», «Аль-Садд» и «Ноттингем Форест».

Андре Айю принадлежит рекорд по числу матчей за сборную Ганы — 120 игр.