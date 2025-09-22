Пономарев — о легионерах в РПЛ: «Надо гнать всех. Отправить туда, откуда пришли»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд по количеству бразильцев в стартовых составах матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (0:2).

«Надо прекращать это безобразие! Мы не участвуем в международных турнирах, зачем нужны эти бразильцы? Надо объявить форс-мажор и всех отправить туда, откуда они пришли. Не надо им выплачивать никакие неустойки. Я полностью согласен с новым министром спорта по поводу лимита. Что мы боимся-то? Что скажут эти ФИФА и УЕФА? Да плевать мы на них хотели! Зачем нам держать бразильцев и платить им большие деньги, если мы нигде не участвуем? Пусть все эти неустойки ФИФА и УЕФА сами выплачивают. Мы не виноваты, нас не пускают. Надо гнать всех к чертовой матери! Вот это будет действенно для ФИФА — они начнут думать», — сказал Пономарев «СЭ».

На поле с первых минут матча РПЛ вышли десять представителей Бразилии: четверо в «Краснодаре» — Жубал, Тормена, Аугусто, Са, и шестеро в «Зените» — Мантуан, Нино, Вендел, Педро, Сантос, Энрике.