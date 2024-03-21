Хачатурянц заявил, что мог стать руководителем «Спартака»

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о том, что его приглашали в «Спартак».

«Правда ли, что звали в «Спартак»? Правда», — сказал Хачатурянц.

В августе 2022 года появилась информация, что Хачатурянц станет руководителем «Спартака» после ухода Леонида Федуна.

В июне 2022-го Хачатурянц ушел с поста президента РПЛ, который занимал с ноября 2021 года. После этого он основал футбольную академию в Москве.