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Губерниев — о противостоянии Овечкина и Дзюбы: «Если они померяются чем-то еще, у Дзюбы будет перевес»

Алина Савинова
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Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением об исходе потенциального противостояния хоккеиста Александра Овечкина и футболиста Артема Дзюбы.

«Если сравнивать Дзюбу и Овечкина, то про Артема мы знаем все, а про Овечкина, слава Богу, ничего. Про Дзюбу мы знаем вообще все. В его жизнь было произведено полное проникновение. А вот Овечкин знаменит другим. В таком противостоянии у Дзюбы нет шансов. Овечкин же хоккеист. А вот если они померяются чем-то еще, то, может, и у Дзюбы будет перевес», — цитирует Губерниева Sport24.

Ранее Овечкин назвал Дзюбу «слабеньким» на поле. Позже футболист заявил, что прощает Овечкина с его «милым пузиком».

37-летний Овечкин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. 34-летний Дзюба — четырехкратный победитель РПЛ в составе «Зенита».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-29-guberniyev-o-zhelanii-ovechkina-i-dzyuby-potolkatsya-u-dzyuby-budet-pereves-yesli-pomeryayutsya-chem-to-yeshche
Александр Овечкин
Артем Дзюба
Дмитрий Губерниев
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1
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2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
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