Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Судейство

Сегодня, 16:27

Бригада Кукуяна будет судить матч «Спартак» — «Зенит»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

На игре «Спартак» — «Зенит» будет работать бригада судей во главе с Павлом Кукуяном. Матч состоится 15 мая, начало — в 16.30 (мск).

Все назначения на матчи 29-го тура РПЛ:

13 мая (пятница)

«Сочи» — «Нижний Новгород»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Юрий Чеботарев.

14 мая (суббота)

«Уфа» — «Арсенал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ростов» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гончар.

«Локомотив» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

15 мая (воскресенье)

«Урал» — «Рубин»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Богач; инспектор — Александр Колобаев.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Эдуард Малый.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Зуев.

Источник: https://rfs.ru/news/215856
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
Матч «Динамо» с «Локомотивом» начнется с минуты молчания в память о Валентине Яшиной
Палычу — 75! Большое интервью Юрия Семина — о Лобановском, Романцеве, Федуне, друзьях и врагах
Шварц рассказал об ожиданиях от предстоящих матчей «Динамо»
Агент Кечкеша рассказал о будущем защитника в «Нижнем Новгороде»
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Официально документов о лицензировании из РФС не получали»
Гаджиев: «Федотов дорос до работы в ЦСКА или «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский форвард «Ахмата» хочет играть за сборную Казахстана
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости