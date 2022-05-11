Бригада Кукуяна будет судить матч «Спартак» — «Зенит»
Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
На игре «Спартак» — «Зенит» будет работать бригада судей во главе с Павлом Кукуяном. Матч состоится 15 мая, начало — в 16.30 (мск).
Все назначения на матчи 29-го тура РПЛ:
13 мая (пятница)
«Сочи» — «Нижний Новгород»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Юрий Чеботарев.
14 мая (суббота)
«Уфа» — «Арсенал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ростов» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гончар.
«Локомотив» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
15 мая (воскресенье)
«Урал» — «Рубин»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Богач; инспектор — Александр Колобаев.
«Спартак» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Эдуард Малый.
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Зуев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0