Бригада Кукуяна будет судить матч «Спартак» — «Зенит»

Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

На игре «Спартак» — «Зенит» будет работать бригада судей во главе с Павлом Кукуяном. Матч состоится 15 мая, начало — в 16.30 (мск).

Все назначения на матчи 29-го тура РПЛ:

13 мая (пятница)

«Сочи» — «Нижний Новгород»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Юрий Чеботарев.

14 мая (суббота)

«Уфа» — «Арсенал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ростов» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гончар.

«Локомотив» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

15 мая (воскресенье)

«Урал» — «Рубин»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Богач; инспектор — Александр Колобаев.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Эдуард Малый.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Зуев.