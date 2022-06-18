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Агент Влашича заявил, что Никола не планирует возвращаться в Россию

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Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, заявил, что его подопечный не планирует возвращаться в Россию.

«Рассматривает ли Влашич вариант в России? Нет, он не заинтересован в этом, и ЦСКА не является опцией для продолжения карьеры в данный момент», — приводит слова агента Sport24.

Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «Вест Хэмом» действует до 30 июня 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-18-agent-vlashicha-nikola-ne-zainteresovan-v-vozvrashchenii-v-rpl
Никола Влашич
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