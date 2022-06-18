Бывший нутрициолог «Спартака» назвал вредное блюдо, которое любят российские футболисты

Бывший нутрициолог «Спартака» Рикарду Пинту в интервью «СЭ» рассказал о вредном блюде, которое обожают российские футболисты.

— Самое вредное блюдо, которое обожают российские футболисты?

— Не знаю, есть ли что-то более вредное, так как не осведомлен обо всей русской кухне, но назову сырники. Они очень популярны среди футболистов. Просто их нужно не жарить в масле, а печь в духовке! Творог, который используется в приготовлении сырников, полезен: там есть протеин и кальций, но то, что обычно их жарят в масле, — катастрофа. Если сырники приготовлены с использованием рекомендаций спортивного питания, они вполне полезны.