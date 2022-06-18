Изидор объяснил, почему выбрал 10-й номер в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор объяснил, почему выбрал 10-й номер в команде.

«Выбрал 10-й номер, потому что он придает мне уверенности. Я знаю, что особенный номер для «Локомотива», теперь он достался мне. Я общался об этом с самим Лоськовым, он был не против», — сказал Изидор в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года, на его счету 7 голов и 1 результативная передача в 12 матчах за московскую команду.