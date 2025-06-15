Источник: Осипенко перейдет в «Динамо» за 2,9 миллиона евро

Защитник «Ростова» Максим Осипенко подпишет с московским «Динамо» трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, сумма трансфера составит 2,9 миллиона евро. 31-летний футболист будет получать в «Динамо» 1,6 миллиона евро в год, при этом его зарплата может вырасти на два миллиона при выполнении определенных условий. Отмечается, что договор предполагает бонусы за результативность по системе «гол+пас» — 750 тысяч рублей за действие.

В ближайшие два дня Осипенко пройдет медобследование в московском клубе, после чего заключит контракт с бело-голубыми.

Осипенко выступает за «Ростов» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 40 матчей за южан во всех турнирах, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами.