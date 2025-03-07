Агент Гранжа: «Роналдо готов играть против «Оренбурга»
Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы вингера «Ростова» Роналдо, заявил, что его клиент готов принять участие в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга».
«Думаю, Роналдо будет готов сыграть против «Оренбурга», повреждение оказалось несерьезным», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Матч 20-го тура «Оренбург» — «Ростов» пройдет завтра, 8 марта. Начало игры в 12.00 мск.
В нынешнем сезоне Роналдо провел 21 матч во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Источник: РБ Спорт
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|2
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|22
|
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|10
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|
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|
5
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|2
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|
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|
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|
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|10
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|5
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|11
|
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|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
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|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
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|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
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Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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