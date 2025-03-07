Агент Гранжа: «Роналдо готов играть против «Оренбурга»

Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы вингера «Ростова» Роналдо, заявил, что его клиент готов принять участие в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Думаю, Роналдо будет готов сыграть против «Оренбурга», повреждение оказалось несерьезным», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Матч 20-го тура «Оренбург» — «Ростов» пройдет завтра, 8 марта. Начало игры в 12.00 мск.

В нынешнем сезоне Роналдо провел 21 матч во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.