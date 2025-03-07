Юрий Семин: «Станкович вселил в игроков «Спартака» уверенность»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал работу Деяна Станковича в «Спартаке». Сербский специалист возглавил команду летом 2025 года.

«После прихода Станковича игра «Спартака» изменилась в лучшую сторону. Деян вселил в игроков «Спартака» уверенность. Команда выглядит хорошо как в игровом плане, так и в эмоциональном. Тем интереснее будет развязка чемпионской гонки», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

В ближайшем туре чемпионата России «Спартак» в гостях сыграет против «Рубина». Встреча состоится 9 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.