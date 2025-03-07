Юрий Семин: «Станкович вселил в игроков «Спартака» уверенность»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал работу Деяна Станковича в «Спартаке». Сербский специалист возглавил команду летом 2025 года.
«После прихода Станковича игра «Спартака» изменилась в лучшую сторону. Деян вселил в игроков «Спартака» уверенность. Команда выглядит хорошо как в игровом плане, так и в эмоциональном. Тем интереснее будет развязка чемпионской гонки», — приводит слова Семина «РБ Спорт».
В ближайшем туре чемпионата России «Спартак» в гостях сыграет против «Рубина». Встреча состоится 9 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.
Источник: РБ Спорт
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
Новости