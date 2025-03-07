Общая выручка клубов РПЛ за прошлый сезон составила 981 миллион евро

Общая выручка клубов РПЛ в сезоне-2023/24 составила 981 миллион евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные финансового отчета УЕФА.

Основную часть прибыли клубы получили от коммерческой составляющей — 579,5 миллиона евро, что составило 59 процентов. Доходы от телетрансляций составили (120,7 миллиона евро (12 процентов), 51,7 миллиона — в качестве доходов от матчей.

Чемпионат России стал шестой лигой в Европе по суммарной выручке, при этом общая выручка клубов РПЛ по сравнению с сезоном-2022/23 снизилась на 6,6 процента.