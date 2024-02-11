Лепехин — о цене Угальде: «Если за него заплатили 13 миллионов, то он стоит этих денег»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал переход форварда Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

«За Угальде заплатили 13 миллионов? Если за него отдали такую сумму, то он стоит этих денег. Если за него заплатили бы 200 тысяч евро, то он бы тогда стоит именно 200 тысяч евро. Если клуб согласен приобрести игрока за какую-то сумму, то говорить, что за него переплатили нельзя. Не покупайте тогда, если ценник якобы завышен», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

«Спартак» 29 января объявил о переходе Угальде из «Твенте». 21-летний костариканец забил один голов в матче против «Шабаб Аль-Ахли» (5:0) на Winline Зимнем кубке РПЛ.