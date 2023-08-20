Агент Вендела одним словом оценил дубль бразильца «Спартаку»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

«Дубль Вендела? Невероятно!» — сказал Рибейро «СЭ».

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа