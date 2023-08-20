«Спартак» — «Зенит»: видео голов

«Спартак» проиграл «Зениту» в матче 5-го тура чемпионата России.

Счет в первом тайме открыли гости: мяч оказался в сетке ворот красно-белых после удара Вендела и рикошета от Георгия Джикии.

Во втором тайме сначала Вендел удвоил преимущество сине-бело-голубых.

На 81-й минуте Александр Соболев с пенальти сократил отставание москвичей, но уже в добавленное время Матео Кассьерра установил окончательный счет — 3:1 в пользу питерцев.

32-я минута. Джикия — в свои ворота — 0:1

73-я минута. Вендел — 0:2

81-я минута. Соболев — с пенальти — 1:2

90+4-я минута. Кассьерра — 1:3