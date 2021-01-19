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Агент: «Васин и Набабкин хотят остаться в ЦСКА, позже начнем переговоры о продлении»

13:55
Алан Дзагоев, Виктор Васин и Кирилл Набабкин. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Алан Дзагоев, Виктор Васин и Кирилл Набабкин. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Арсен Минасов, агент защитников ЦСКА Виктора Васина и Кирилла Набабкина, в беседе с «СЭ» рассказал о будущем их клиентов. Контракты 32-летнего Васина и 34-летнего Набабкина истекают в конце сезона.

— Пока переговоров с клубом о продлении контракта не было, позже собираемся их начать, — сказал Минасов «СЭ». — С Виктором и Кириллом обсуждали, они хотят продолжить играть за ЦСКА. С клубом еще не общались, но обстоятельства были такие, что не было возможности переговорить.

В текущем сезоне Васин провел 9 матчей за красно-синих и не отметился результативными действиями. Футболист выступает за ЦСКА с 2011 года.

У Набабкина в нынешнем сезоне 3 встречи в составе московской команды. Является игроком армейцев с 2010-го.

(Сергей Федоров)

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