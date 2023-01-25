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Агент Жемалетдинова: «Рифат тренируется индивидуально, занимается с командой. Все по плану»

Агент Вадим Шпинев рассказал о восстановлении Жемалетдинова
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении игрока.

«Все в порядке, все нормально, по плану. Тренируется индивидуально, занимается с командой. Никакие сроки называть не буду. Все идет так, как идет. Будет ли готов для общей группы к концу второго сбора или третьего — сложно сказать. Лучше не загадывать. Все по плану», — сказал Шпинев «СЭ».

26-летний Жемалетдинов травмировался на летних сборах «Локомотива» в 2022 году. В сезоне-2022/23 он еще ни разу не появлялся на поле.

ФК Локомотив (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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