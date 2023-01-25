Агент Жемалетдинова: «Рифат тренируется индивидуально, занимается с командой. Все по плану»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении игрока.

«Все в порядке, все нормально, по плану. Тренируется индивидуально, занимается с командой. Никакие сроки называть не буду. Все идет так, как идет. Будет ли готов для общей группы к концу второго сбора или третьего — сложно сказать. Лучше не загадывать. Все по плану», — сказал Шпинев «СЭ».

26-летний Жемалетдинов травмировался на летних сборах «Локомотива» в 2022 году. В сезоне-2022/23 он еще ни разу не появлялся на поле.