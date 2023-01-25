Агент Сильянова ответил на вопрос о будущем игрока: «Ближе к концу чемпионата будем со всеми общаться»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Ростова» Александра Сильянова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока в клубе из Ростова-на-Дону.

«Не хотел бы забегать вперед. Решение будет принимать футболист — либо по возврату, либо по трансферу. Это только он решает, в какую сторону сделать выбор. Не могу говорить за парня, не могу предполагать, какое решение будет. С одной стороны, у Саши трудовой договор с «Локомотивом». С другой стороны, он проводит сезон в «Ростове», все комфортно, полное взаимопонимание с тренерским штабом. Парень работает, выполняет все требования тренерского штаба. Отношения клуб — клуб регулируются между ними. Нам неэтично говорить о том, есть ли опция выкупа или нет. Договор — это конфиденциальность. Придет время, будет май, ближе к концу чемпионата будем со всеми общаться. И в первую очередь буду общаться с Сашей», — сказал Шпинев «СЭ».

Арендное соглашение 21-летнего Сильянова рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.