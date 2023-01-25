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Сенников: «Изидор — хороший форвард. Не знаю, с кем бы остался «Локомотив», отпустив его в «Лорьян»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о том, что форвард московской команды Вильсон Изидор останется в клубе.

Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Лорьян». Позже журналист Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» не согласился отдавать Изидора в аренду в французскую команду.

«Изидор — хороший нападающий. Если бы «Локомотив» отпустил его в «Лорьян», не знаю, с кем бы команда вообще осталась тогда. Сейчас у железнодорожников не так много атакующих футболистов. Изидор хорошо зарекомендовал себя. Это хороший трансфер для «Локомотива», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за железнодорожников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-izidor-horoshij-forvard-ne-znayu-s-kem-by-ostalsya-lokomotiv-otpustiv-ego-v-lor-yan/
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Лорьян
Вильсон Изидор
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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