Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:18

Агент Уткина назвал причину задолженности «Ростова» перед футболистами

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент Даниила Уткина Даниил Бердышев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Ростов не выплачивает игрокам зарплаты последние три месяца.

«У «Ростова» были небольшие задержки по зарплате, но из-за технических моментов такое произошло. Сейчас зарплаты выплачивают игрокам. Все нормально, информация о том, что футболистам не выплачивают зарплаты три месяца, была ложной», — сказал Бердышев «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что последний раз футболисты «Ростова» получали зарплату в октябре.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ: в 17 матчах команда Валерия Карпина набрала 35 очков.

22 февраля «Ростов» сыграет против «Урала» в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Даниил Уткин
РПЛ
ФК Ростов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Кавазашвили уверен, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне
«Зенит» проиграл лидеру иранской лиги. Чемпион России не готов к весне?
В «Спартаке» объяснили решение отдать Виталия Шитова в аренду
«Зенит» в товарищеском матче уступил иранскому «Сепахану»
Пономарев считает, что никто не соглашается на переход в ЦСКА
Агент Медведева и Голенкова рассказал о некритичных задолженностях «Ростова» перед футболистами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Комличенко отказался комментировать вопрос с зарплатами в «Ростове»

В «Спартаке» объяснили решение отдать Виталия Шитова в аренду
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости