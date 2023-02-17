Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:05

Агент Комличенко отказался комментировать вопрос с зарплатами в «Ростове»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока «Ростова» Николая Комличенко, отреагировал на информацию СМИ о том, что игроки Валерия Карпина не получают заработную плату с октября месяца.

«Есть ли у Комличенко проблема с зарплатой? У него мысли — подготовиться к первой игре второй части чемпионата в лучшей форме, как и у всей команды «Ростова». Не буду комментировать тему зарплаты», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

«Ростов» в 17 матчах набрал 35 очков и в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Первый официальный матч в 2023 году ростовчане проведут в четвертьфинале Кубка России с «Уралом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-komlichenko-rostov-ne-platit-zarplatu-ne-budu-kommentirovat/
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» в товарищеском матче уступил иранскому «Сепахану»

Агент Уткина назвал причину задолженности «Ростова» перед футболистами
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости