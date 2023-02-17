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Сегодня, 17:34

В «Спартаке» объяснили решение отдать Виталия Шитова в аренду

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал «СЭ» новость о том, что полузащитник Виталий Шитов продолжит карьеру в питерской «Звезде», где будет выступать на правах аренды.

«Это обоюдная инициатива. Нам бы очень хотелось, чтобы игрок прогрессировал и играл. На данном этапе карьеры самое важное для игроков в аренде, чтобы они играли. Тренерский штаб рассчитывает на всех, кто находится в аренде. Но дальше все зависит от ребят. Мы понимаем, что в «Спартаке» очень высокая конкуренция. Сейчас мы стараемся делать все, что от нас зависит для прогресса футболистов. Ребята должны четко понимать, что «Спартак» большой клуб, где все зависит в первую очередь от них», — сказал Баженов «СЭ».

Договор Шитова со «Звездой» рассчитан до 11 июня 2023 года.

В активе 19-летнего игрока 2 матча за основу «Спартака» в текущем сезоне.

ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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