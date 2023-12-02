Агент Тюкавина заявил, что футболист исключил вариант с переходом в «Спартак»: «Он с детства в «Динамо»

Агент Тюкавина заявил, что футболист исключил вариант с переходом в «Спартак»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал «СЭ», что футболист не рассматривал варианты с переходом в «Спартак».

«От „Спартака“ интерес к Косте был. Но встречаться не значит жениться. Этот вариант для Кости был исключен. Он с детства в „Динамо“ и для него ромбик с буквой „Д“ не пустой звук. Поэтому „Спартак“ мы даже не рассматривали», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.