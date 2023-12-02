Радимов: «Абаскаль хочет, чтобы его уволили? В какой-то момент мне так казалось»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

— Не думаете, что Абаскаль хочет, чтобы его уволили?

— В какой-то момент мне так казалось, что такая история существует. Не знаю, как сейчас. Дождемся окончания чемпионата, там видно будет.

На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.