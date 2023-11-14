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Агент: «Тюкавин не собирался уходить из «Динамо» лишь бы куда. Нам постоянно поступают различные предложения»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о ситуации по поводу продления контракта игрока с бело-голубыми.

Ранее гендиректор московского клуба Павел Пивоваров рассказал, что соглашение с 21-летним футболистом автоматически продлено до лета 2025 года. Однако, по его словам, ведутся переговоры о перезаключении контракта на более долгий срок.

«Да, у него есть такая опция автоматического продления. Что тут такого? Он не собирался уходить из «Динамо» лишь бы куда. Нам постоянно поступают различные предложения, работа идет. Но обидно, что пишут про то, как Костя сдулся и так далее. Он сейчас лучший в России. Это писали игроки, которые раньше играли, но почему-то не забивали столько голов, сколько Тюкавин. Футбол должен быть на первом месте», — цитирует Сафонова Sport24.

В этом сезоне нападающий провел 19 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Тюкавин выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года.

После 15 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-595728-agent-tyukavina-kostya-ne-sobiralsya-ukhodit-iz-dinamo-lishby-kuda-nam-postoyanno-postupayut-predlozheniya
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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