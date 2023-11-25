Агент Тюкавина: «Костя с пяти лет в «Динамо», и он не тот человек, чтобы взять и кинуть клуб»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что переговоры по продлению контракта с бело-голубыми продолжаются.

«Переговоры и не прекращались, нормально все идет, по плану. Просто есть определенные моменты, которые комментировать я не хочу. Когда придем к общему знаменателю, скажу. Даже если бы была возможность не продлевать контракт, Костя с пяти лет в «Динамо», и он не тот человек, чтобы взять и кинуть клуб. В любом случае обговариваем моменты, чтобы все были довольны», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее сообщалось, что контракт 21-летнего форварда с «Динамо» автоматически продлился до июня 2025 года. На счету Тюкавина 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 матчах текущего сезона чемпионата России.