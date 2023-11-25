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25 ноября, 23:25

Агент Тюкавина: «Костя с пяти лет в «Динамо», и он не тот человек, чтобы взять и кинуть клуб»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что переговоры по продлению контракта с бело-голубыми продолжаются.

«Переговоры и не прекращались, нормально все идет, по плану. Просто есть определенные моменты, которые комментировать я не хочу. Когда придем к общему знаменателю, скажу. Даже если бы была возможность не продлевать контракт, Костя с пяти лет в «Динамо», и он не тот человек, чтобы взять и кинуть клуб. В любом случае обговариваем моменты, чтобы все были довольны», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее сообщалось, что контракт 21-летнего форварда с «Динамо» автоматически продлился до июня 2025 года. На счету Тюкавина 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 матчах текущего сезона чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-peregovory-prodolzhayutsya-kostya-ne-tot-chelovek-chtoby-kinut-klub/
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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Рубин – Факел
 - : -
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