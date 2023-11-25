Карраскаль: «Герой ли я матча с ЦСКА? Нет, я просто делаю свою работу»
Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль оценил победу команды над ЦСКА в 16-м туре РПЛ (3:2).
«Это был очень важный матч для нас. Мы победили, хотя в первом тайме как будто растеряли свои шансы. Но потом тренер произвел замены и мы смогли завершить матч победой. Герой ли я матча? Нет, я просто делаю свою работу. Хочу всегда помогать «Динамо». И я счастлив, что у меня есть возможность выступать. Мы очень хотели выиграть сегодня, потому что боремся за первые позиции с ЦСКА. У ЦСКА сильная команда, хорошие игроки», — цитирует Карраскаля Metaratings.ru.
«Динамо» набрало 28 очков и располагается на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 25 очками занимает 6-ю строчку. В 17-м туре бело-голубые дома сыграют с «Рубином», армейцы также на своем поле примут «Ростов».
25-летний Карраскаль перешел из ЦСКА в «Динамо» в летнее трансферное окно. Он провел 12 матчей за динамовцев во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|0 : 2
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3