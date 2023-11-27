Агент Тормены рассказал о состоянии защитника «Краснодара» после столкновения с Сафоновым

Агент защитника «Краснодара» Виктора Тормены Рафаэль Норманд рассказал о самочувствии бразильца. 26 ноября футболист в добавленное время первого тайма матча 16-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» столкнулся с вратарем «быков» Матвеем Сафоновым. Оба были заменены из-за повреждений.

«Слава Богу, все обошлось и с Витором все в порядке. Его здоровью ничего не угрожает», — цитирует Норманда Sport24

В сезоне-2023/24 Тормена провел 10 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург».