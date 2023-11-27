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Сегодня, 10:11

Агент Тормены рассказал о состоянии защитника «Краснодара» после столкновения с Сафоновым

Виктория Кравченко
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Агент защитника «Краснодара» Виктора Тормены Рафаэль Норманд рассказал о самочувствии бразильца. 26 ноября футболист в добавленное время первого тайма матча 16-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» столкнулся с вратарем «быков» Матвеем Сафоновым. Оба были заменены из-за повреждений.

«Слава Богу, все обошлось и с Витором все в порядке. Его здоровью ничего не угрожает», — цитирует Норманда Sport24

В сезоне-2023/24 Тормена провел 10 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург».

Источник: https://sport24.ru/football/news-599706-agent-tormeny-rasskazal-o-sostoyanii-zashchitnika-krasnodara-zamenennogo-posle-stolknoveniya-s-safonovym
ФК Краснодар
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 1 : 0
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Бенхамин Гарре

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Квинси Промес

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Спартак

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