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26 ноября, 23:55

Желько Петрович: «Мостовой — топ среди топов, но даже ему нужна тренерская лицензия»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович признался, что считает Александра Мостового одним из важнейших российских футболистов. Также он оценил перспективы экс-полузащитника сборной России в тренерской деятельности.

«Знаю Мостового, мы в одно с ним время играли в Испании. Он топ среди топов. Но даже ему нужна тренерская лицензия. Нужно понимать, что на тренерских курсах тебя учат не играть в футбол. Тебе объясняют все тонкости стратегии и многие другие детали. Работа тренера очень сложна. Мостовой был невероятным игроком, но этого мало, чтобы стать большим тренером. Тебе необходимо знать, как строить тренировочный процесс, как находить подход к игрокам и многое другое. Но даже если ты не станешь очень успешным тренером, такая школа тебе никогда не помешает в жизни, ты точно получишь новые знания по менеджменту, коммуникации», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhel-ko-petrovich-mostovoj-top-iz-topov-no-dazhe-emu-nuzhna-trenerskaya-litsenziya/
Александр Мостовой
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