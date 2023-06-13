Агент Тодоровича заявил, что футболист останется в «Ахмате»

Футбольный агент Горан Попов заявил, что Дарко Тодорович останется в «Ахмате».

«Да, думаю, Дарко останется. Нам звонили из нескольких клубов, но осуществить трансфер будет тяжело. «Ахмат» не хочет отпускать Тодоровича, он им нужен. Вариант с уходом реален только в том случае, речь пойдет об очень хорошем трансфере с приличной суммой», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Тодорович провел 15 матчей в составе «Ахмата», отметился одним голом и четыремя результативными передачами.