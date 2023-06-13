Карпин рассказал о семинарах с судейским корпусом

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о семинарах с судейским корпусом.

«Что происходит на официальных встречах с Каманцевым? Нам показывают спорные эпизоды и рассказывают, как надо их трактовать. Есть ли от этого какая-то практическая польза? Для меня нет. Когда на этом семинаре просишь объяснить различие между акцентированным и неакцентированным наступом, ответа и логического объяснения не поступает. Что тогда дают эти семинары? Получается, что судья принимает решение в моменте. И если уж он явно ошибся, тогда признают: «Ну, ошибся». Ну здорово. Только очков у какой-то из команд нет», — приводит слова Карпина Sport24.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.