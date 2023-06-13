Источник: хавбек «Зенита» Кузяев может перейти в «Бешикташ» в ближайшее время

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может в ближайшее время перейти в «Бешикташ», сообщает Sozcu.

По информации издания, руководство турецкой команды уже связывалось с представителями футболиста. «Бешикташ» хочет закрыть сделку по трансферу российского полузащитника в ближайшее время.

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до конца этого месяца.

В сезоне-2022/23 в РПЛ он провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.