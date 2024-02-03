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3 февраля, 15:24

Шпинев: «Надеюсь, Сулейманов выполнит условия выкупа и полноценно перейдет в «Локомотив»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего Тимура Сулейманова, который выступает за «Локомотив» на правах аренды, поделился мнением о будущем футболиста.

«Я думаю, что у Тимура все будет в порядке. Что касается конкуренции с Дзюбой, то сейчас Артем занимается своим здоровьем, получается, что Тимур конкурирует сам с собой. Он трудится и работает, дальше вопрос к тренерам. Наверное, Сулейманов летом не вернётся в «Пари НН». Надеюсь, он выполнит до конца условия выкупа и станет полноценным футболистом «Локомотива», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Сулейманов перешел в «Локомотив» из «Пари НН» в сентябре 2023 года на правах аренды. В составе железнодорожников нападающий провел 15 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
Тимур Сулейманов
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 И В Н П +/- О
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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