Шпинев: «Надеюсь, Сулейманов выполнит условия выкупа и полноценно перейдет в «Локомотив»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нападающего Тимура Сулейманова, который выступает за «Локомотив» на правах аренды, поделился мнением о будущем футболиста.

«Я думаю, что у Тимура все будет в порядке. Что касается конкуренции с Дзюбой, то сейчас Артем занимается своим здоровьем, получается, что Тимур конкурирует сам с собой. Он трудится и работает, дальше вопрос к тренерам. Наверное, Сулейманов летом не вернётся в «Пари НН». Надеюсь, он выполнит до конца условия выкупа и станет полноценным футболистом «Локомотива», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Сулейманов перешел в «Локомотив» из «Пари НН» в сентябре 2023 года на правах аренды. В составе железнодорожников нападающий провел 15 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.