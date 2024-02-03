Деменко: «На Угальде будет давление из-за завышенной суммы его трансфера»

Футбольный эксперт Максим Деменко прокомментировал подписание «Спартаком» форварда Манфреда Угальде.

«Ни одному новичку не гарантировано, что он легко впишется в команду. Тем более, наш чемпионат не так прост, как многим кажется. Но на Угальде будет давление из-за завышенной суммы его трансфера. Если у него не будет получаться, это станет сложным моментом. Все начнут говорить о том, куда клуб смотрел, когда платил такие деньги за этого футболиста. Так что ему надо забивать на предсезонном турнире», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

21-летний Угальде в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.