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3 февраля, 15:20

Деменко: «На Угальде будет давление из-за завышенной суммы его трансфера»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный эксперт Максим Деменко прокомментировал подписание «Спартаком» форварда Манфреда Угальде.

«Ни одному новичку не гарантировано, что он легко впишется в команду. Тем более, наш чемпионат не так прост, как многим кажется. Но на Угальде будет давление из-за завышенной суммы его трансфера. Если у него не будет получаться, это станет сложным моментом. Все начнут говорить о том, куда клуб смотрел, когда платил такие деньги за этого футболиста. Так что ему надо забивать на предсезонном турнире», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

21-летний Угальде в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Максим Деменко
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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