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Сын Ковальчука забил дебютный гол за академию футбольного «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Филипп Ковальчук, сын хоккеиста «Спартака» Ильи Ковальчука, отметился первым голом в академии футбольного «Динамо».

14-летний Ковальчук забил победный мяч в матче против сверстников из «Спартака» (3:2).

До этого Филипп занимался в академиях «Зенита», «Лос-Анджелес Гэлакси» и бразильского «Коринтианса». На его счету три матча за сборную России до 15 лет.

5 декабря 2023 года Ковальчук возобновил карьеру после двух лет паузы и подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне 40-летний хоккеист набрал 6 (4+2) очков в 15 матчах за красно-белых.

Илья Ковальчук
Футбол
Хоккей
ФК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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