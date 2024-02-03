Сын Ковальчука забил дебютный гол за академию футбольного «Динамо»

Филипп Ковальчук, сын хоккеиста «Спартака» Ильи Ковальчука, отметился первым голом в академии футбольного «Динамо».

14-летний Ковальчук забил победный мяч в матче против сверстников из «Спартака» (3:2).

До этого Филипп занимался в академиях «Зенита», «Лос-Анджелес Гэлакси» и бразильского «Коринтианса». На его счету три матча за сборную России до 15 лет.

5 декабря 2023 года Ковальчук возобновил карьеру после двух лет паузы и подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне 40-летний хоккеист набрал 6 (4+2) очков в 15 матчах за красно-белых.