Агент Тикнизяна о переходе в «Црвену Звезду»: «Контракт будет рассчитан на три года»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал «СЭ», когда будет осуществлен трансфер игрока в «Црвену Звезду».

«Все согласовали. Улетаем 20-го числа, 21-го — медосмотр. После подписания контракта он присоединяется к команде на сборах. Контракт будет рассчитан на три года», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2024/25 26-летний Тикнизян сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

Футболист сообщил, что его не устраивает количество времени, которое он проводит на поле в «Локомотиве». По этой причине по окончании сезона он планирует попросить руководство клуба отпустить его. Действующий контракт полузащитника с красно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.