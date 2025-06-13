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В ЦСКА разочарованы решением CAS по делу Влашича: «Оно продиктовано исключительно политической повесткой»

Сергей Ярошенко
Никола Влашич.
Фото Getty Images

В ЦСКА прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) частично удовлетворить апелляцию «Вест Хэма» по делу полузащитника Николы Влашича.

«В ПФК ЦСКА крайне разочарованы вынесенным решением и убеждены, что оно продиктовано исключительно политической повесткой. Это решение не вызывает ничего, кроме категорического непонимания, и по сути является бессрочной рассрочкой для английского клуба.

С одной стороны, CAS вроде бы и обязал «Вест Хэм» заплатить нам в течение 45 дней, но с другой — не заставил «Вест Хэм» принять все доступные меры к получению лицензии OFSI (подразделение британского Минфина, отвечающее за исполнение санкций). И если «Вест Хэм» так и не получит разрешения на выплату, то должно быть реализовано второе условие — отмена санкционного режима. И это при том, что ПФК ЦСКА не находится под британскими санкциями, о чем мы неоднократно сообщали уважаемым арбитрам.

Нельзя не отметить явные двойные стандарты. Ранее в споре между нашим клубом и «Херенвеном» CAS обязал ПФК ЦСКА выплатить голландскому клубу полную сумму и неустойку с даты возникновения обязанности по оплате. При этом в деле между «Вест Хэмом» и ПФК ЦСКА было вынесено фактически диаметрально противоположное решение.

Более того, был проигнорирован и факт полного погашения долга «Вест Хэма» перед «Спартаком» — суд почему-то назвал этот кейс нерелевантным и не имеющим отношения к делу. Мы можем понять «Вест Хэм», которому проще заплатить условный миллион, чем 20, но понять действия CAS возможным не представляется.

Мы изначально были готовы ко всем сложностям, навязанным политическим давлением. Однако решение Спортивного арбитражного суда не просто разочаровывает само по себе, а заставляет задуматься в принципе о возможности получения объективности в текущей геополитической ситуации.

ПФК ЦСКА не принимает решение CAS и изучает возможность перенести дело в Федеральный трибунал Швейцарии», — говорится в Telegram-канале армейского клуба.

Хорват выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. В составе армейцев хавбек провел 108 матчей, забил 33 мяча и отдал 21 результативную передачу.

Источник: ФК ЦСКА
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Никола Влашич
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ФК Вест Хэм Юнайтед
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 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Зенит

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Зенит

 8
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 6
П
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Педро

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Маркиньос

Спартак

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 4
И К Ж
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Ахмат

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