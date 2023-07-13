Агент Тикнизяна: «Все мысли Наира связаны с подготовкой к стартующему первенству»
Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о подготовке игрока к стартующему сезону РПЛ.
— Получила ли история с Тикнизяном и «Реал Сосьедад» продолжение?
— Он находится в шорт-листе, пока не более того. Если будет более конкретная информация, это вопросы к руководству футбольного клуба «Локомотив». Конечно, как и каждый российский футболист, он хочет попробовать себя в Европе. Но сейчас все его мысли и желания связаны с подготовкой к стартующему первенству, чтобы продемонстрировать прогресс в своей игре в футбольном клубе «Локомотив».
Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В прошедшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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